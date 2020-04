Briefing afgelopen, Kamer debatteert om 14.00 uur met kabinet over corona-aanpak

Daarmee is er een einde gekomen aan de technische briefing. Daarin werd gemeld dat uit onderzoek van bloedbank Sanquin is gebleken dat ongeveer 3 procent van de Nederlanders antistoffen heeft opgebouwd. Wat dat betekent voor de opbouw van de groepsimmuniteit is niet duidelijk. Verschillende Kamerleden vroegen RIVM-baas Jaap van Dissel of Nederland, net als landen om ons heen, moet inzetten op het dragen van mondkapjes in de publieke ruimte. Door een tekort aan mondkapjes is dat op dit moment niet haalbaar. Van Dissel zegt dat de bestaande maatregelen voor nu voldoende zijn. Bij een eventuele versoepeling van de maatregelen kunnen mondkapjes wel een rol in het openbare leven gaan spelen.

Nienke Nieuwenhuizen, voorzitter-bestuurder van de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde Verenso, ging in op de alarmerende situatie in de verpleeghuizen, waar sprake is van "ongekend" grote aantallen overlijdensgevallen. Volgens Nieuwenhuizen is er in het begin van de coronacrisis veel aandacht naar de ic-capaciteit gegaan. Een tekort aan beschermingsmiddelen en testen voor de verpleeghuiszorg heeft waarschijnlijk bijgedragen aan de hoge sterftecijfers.

De Tweede Kamer debatteert om 14.00 uur met premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) over de aanpak van de coronacrisis.