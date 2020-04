Marijnissen (SP), Asscher (PvdA), Klaver (GroenLinks), Jetten (D66) en Ouwehand (Partij voor de Dieren) willen dat het kabinet meer voorwaarden stelt aan overheidshulp. Nu wordt er alleen gekeken of een bedrijf ten minste 20 procent omzetverlies heeft door de coronacrisis.De discussie laaide op nadat Booking.com om hulp vroeg, terwijl het bedrijf voor 5 miljard aan dividend uitkeert en voor 8 miljard euro aan eigen aandelen opkoopt. Dat is vooral een gunst voor de aandeelhouder. Daarbij maakt Booking.com gebruik van gunstige belastingregels voor bedrijven die in Nederland zijn gevestigd.Maar er was ook kritiek op KLM, een van de eerste grote bedrijven die bij de overheid aanklopte. Het bedrijf liet daarna direct weten de contracten van flexpersoneel niet te verlengen. In de Kamer gaan al langer stemmen op dat er voorwaarden moeten worden verbonden als de overheid nog dieper moet ingrijpen. Bijvoorbeeld door de vloot meer te verduurzamen."Een moreel appèl werkt niet", zegt Asscher. Hij wil in ieder geval dat er geen bonussen worden uitgekeerd, de bedrijfstop een gematigd beloningsbeleid handhaaft en er geen dividend uitkeert. Wat de PvdA-leider betreft het liefst in Europees verband, morgen komen de regeringsleiders in de EU bijeen, dan kan dat mooi worden besproken, vindt Asscher.Klaver, Jetten en Ouwehand willen dat er duurzame eisen worden gesteld aan overheidshulp. Dijkhoff, die de meeste vragen over meer voorwaarden voor van de oppositiepartijen kreeg, staat hier niet direct onwelwillend tegenover. "Met de asterisk dat er uitzonderingen worden gemaakt als er sprake is van een maatschappelijk belang en het uitkeren van dividend uitlegbaar en verdedigbaar is."Met de duurzaamheidseisen heeft Dijkhoff wel moeite. "We hebben al een klimaatakkoord", aldus de VVD'er.