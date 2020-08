'Bron- en contactonderzoek ingewikkeld omdat mensen locaties verzwijgen'

De GGD's hebben moeite met het goed uitvoeren van bron- en contactonderzoek bij mensen die besmet zijn met het coronavirus, omdat zij geregeld niet volledig eerlijk zijn over waar ze mogelijk het virus hebben opgelopen. "Als je een paar weken geleden aan iemand vroeg waar die geweest was, waren dat twee of drie plekken. Nu gaat het, met name bij jongere mensen, om wel tien plekken", aldus GGD-directeur Sjaak de Gouw tegen NPO Radio 1.



"We zien in meer regio's dat mensen verzwijgen waar ze geweest zijn. Dan willen ze bijvoorbeeld niet dat anderen veertien dagen in quarantaine moeten, of willen ze niet vertellen dat ze op een illegaal feest zijn geweest. Wij zijn geen politie, wij zijn een gezondheidsdienst. We geven die gegevens niet door, maar hebben ze wel nodig om ons werk goed te doen."