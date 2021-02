Kabinet vraagt geen OMT-advies over verkiezingen

Suriname versoepelt coronamaatregelen na daling in aantal nieuwe besmettingen

Het gaat goed met de daling van het aantal nieuwe coronabesmettingen in Suriname. Daarom is een versoepeling van de maatregelen mogelijk, aldus minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid.



Het uitgaansverbod wordt korter. Ook wordt de avondklok verkort en mogen mensen nu tot 21.00 buiten blijven (in plaats van 19.00 uur). Het uitgaansverbod eindigt om 5.00 uur in de ochtend. De versoepeling geldt echter niet in het weekend, dan geldt de oude spertijd. Verder gaan de lagere scholen vanaf maandag weer open. Ook sportscholen, kappers en andere contactberoepen kunnen hun deuren weer openen.



Net als in veel andere armere landen werkt ook Suriname hard om aan voldoende vaccins te komen. Ruim 400.000 mensen moeten worden gevaccineerd. Op dit moment heeft het land toezegging voor ongeveer 180.000 doses voor 90.000 personen.



De hoop en verwachting van minister Ramadhin is dat er de komende tijd meer vaccins beschikbaar komen. Suriname is hierover in gesprek met onder meer India, China en Nederland. Enkele maanden geleden was er bij Nederland geen voornemen om Suriname te helpen met vaccins.