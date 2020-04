Kabinet verlengt vliegverbod met een week

Twintig coronagerelateerde strafzaken in drie weken

De Raad voor de rechtspraak meldt vandaag dat in de afgelopen drie weken twintig coronagerelateerde strafzaken via het snelrecht zijn behandeld. Denk hierbij aan dreigen met besmetting met het coronavirus of opzettelijk hoesten en spugen.



In dertien zaken zijn inmiddels uitspraken gedaan. De veroordeelden hebben gevangenisstraffen van drie weken tot een jaar opgelegd gekregen. "De gemiddelde opgelegde straf was 56 dagen, al dan niet gedeeltelijk voorwaardelijk", aldus de raad. "In ten minste vijf zaken is inmiddels hoger beroep aangetekend."