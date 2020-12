Kamerdebat over vaccinatiestrategie

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) neemt het woord. De coronaminister reageert op veelvuldig geuite kritiek vanuit de Kamer, dat Nederland 'pas' op 8 januari start met vaccineren. "Dat is de kernvraag van het debat. Maar een week eerder of later starten met vaccineren is niet bepalend. Het gaat er niet om hoe je start, maar hoe je eindigt."



De Jonge benadrukt dat de "zorgvuldige route" die het kabinet heeft uitgestippeld, de beste route is. "We zijn pas klaar als we voldoende immuniteit hebben opgebouwd. PvdA-leider Lodewijk Asscher en PVV-leider Geert Wilders breken meteen in, en maken bezwaar tegen de uitspraak dat één week eerder of later starten niet uitmaakt.



Asscher wijst op de zorgmedewerkers die mogelijk ziek worden vóór 4 januari, en noemt het pijnlijk voor hun perspectief. Wilders vindt dat ondernemers, die hun vestigingen moesten sluiten, gedupeerd worden. Volgens de PVV-leider leidt een latere start van de vaccinatiestrategie er toe dat hun vestigingen langer gesloten moeten blijven.



De Jonge stelt dat de vaccinatiestrategie over een lange periode is opgezet, en niet gemakkelijk gewijzigd kan worden. "Toch gebeuren er dingen waardoor je moet schakelen, zoals de beschikbare leveringen van vaccins en of deze geschikt zijn van de doelgroep." De bewindsman stelt daarover constant gesprekken te voeren met de GGD's en het RIVM. "We hebben geconstateerd dat het niet mogelijk is om op een verantwoorde manier de planning te wijzigen."