Coronacrisis was niet verkeerd voor de smogproblemen in China

De Chinese provincie Hebei (niet te verwarren met Hubei) heeft de doelstellingen voor de verbetering van de luchtkwaliteit in de winterperiode oktober-maart ruimschoots gerealiseerd, zei vicevoorzitter He Litao van het provinciale milieuagentschap vandaag. De gemiddelde hoeveelheid fijnstofdeeltjes kleiner dan 2,5 micrometer daalde met 15 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De hoeveelheid zwaveldioxide nam met een derde af.



Opvallend is dat het coronavirus niet werd genoemd door He. Hij schreef de dalingen toe aan de "gewetensvolle implementatie" van regeringsbeleid.



Deskundigen zijn het erover eens dat de dalingen grotendeels zijn te danken aan de strenge coronamaatregelen in China, waar miljoenensteden volledig werden afgegrendeld en het verkeer en de industriële activiteit landelijk sterk werden verminderd.

In Sjanghai nam de luchtvervuiling in het eerste kwartaal van dit jaar met 20 procent af en in Wuhan, de stad in Hubei waar het virus voor het eerst opdook, bedroeg de daling meer dan een derde.