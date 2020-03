VVD-Kamerlid Hayke Veldman vindt dat de communicatie beter kan. Maandag ontstond veel onduidelijkheid nadat het kabinet aangescherpte maatregelen had aangekondigd. Toen werd bekend dat alle evenementen tot 1 juni zijn verboden en dat mensen niet met meer dan drie personen bij elkaar mogen gaan staan.Dat waren afspraken náást het zogenoemde '6 aprilpakket'. Dat pakket bepaalde bijvoorbeeld dat alle horecagelegenheden de deuren moesten sluiten. Werd die maatregelen ook verlengd tot 1 juni? En hoe zit het met de scholen? Pas later kwam er meer duidelijkheid PVV-leider Geert Wilders is tevreden met het stevige pakket aan maatregelen dat er nu ligt, maar vindt dat het allemaal te lang heeft geduurd. "Het is daadkracht in slow motion."De problemen zijn volgens Wilders bovendien door dit kabinet vergroot vanwege de bezuiniging in de zorg van de afgelopen jaren. "Die is kapotbezuinigd", aldus de PVV'er.Die opmerkingen was tegen het zere been van VVD'er Veldman, zijn partij zat de afgelopen acht jaar in het kabinet en is daarmee medeverantwoordelijk voor de zorg. Er is juist weer geïnvesteerd, aldus Veldman.