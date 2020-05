Oversterfte in verpleeghuizen afgenomen

De sterfte onder mensen die langdurige zorg krijgen, zoals bijvoorbeeld bewoners van verpleeghuizen of mensen die thuis zorg krijgen, is bijna op het normale niveau. Dit meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) op basis van de cijfers van twee weken geleden. Van 4 tot en met 10 mei stierven ongeveer 1.170 mensen in de Wet langdurige zorg (Wlz), dat zijn er ongeveer 250 minder dan in de week ervoor. De sterfte is nog wel iets hoger dan normaal voor deze tijd van het jaar.



In de eerste negen weken van de uitbraak stierven ruim vijftienduizend mensen in de Wlz. "Dat zijn naar schatting 5.200 mensen meer dan je in deze periode zou verwachten als er geen epidemie geweest zou zijn."



Het coronavirus is vastgesteld bij bijna achtduizend van de inwoners van verpleeghuizen, wat neerkomt op 7 procent. Ongeveer 2.500 van hen zijn overleden. Daarnaast werd bij 4.550 mensen een besmetting met het coronavirus vermoed, maar zij zijn niet getest.