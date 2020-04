Om de huidige noodverordeningen te vervangen komt het kabinet met een spoedwet om de beperkte maatregelen die straks gelden juridisch beter vast te leggen, meldt NRC vandaag op basis van Haagse bronnen.De spoedwet zou de noodverordeningen binnen enkele weken moeten vervangen. Volgens juristen die met NRC hebben gesproken, zijn de huidige verordeningen "onhoudbaar", "ondemocratisch" en "ongrondwettelijk". De maatregelen, zoals het verbod op groepsvorming zonder 1,5 meter afstand, gaan op verschillende vlakken tegen de grondwet in. Dat mag alleen als dat in de wet is vastgelegd en dat is bij noodverordeningen niet het geval.De nieuwe wet moet volgens NRC regelen dat burgerrechten tijdelijk ingeperkt kunnen worden. Burgers zouden in dat geval makkelijker gestraft kunnen worden als ze zich niet houden aan bepaalde maatregelen.Met een spoedwet kan daarnaast, in tegenstelling tot bij een noodverordening, democratische controle plaatsvinden. De Tweede Kamer moet bijvoorbeeld instemmen met de invoering en verlenging van zo'n wet.