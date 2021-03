Kabinet hoeft niet in quarantaine na positieve test Ollongren

AstraZeneca-vaccin in VS voor 76 procent effectief

Het coronavaccin van AstraZeneca is in proeven in de Verenigde Staten voor 76 procent effectief gebleken in het voorkomen van symptomatische coronabesmettingen, meldt de Brits-Zweedse farmaceut in de nacht van woensdag op donderdag. De laatste proefresultaten zijn ingediend bij de Amerikaanse toezichthouder.



De bekendmaking volgde nadat meerdere Amerikaanse gezondheidsfunctionarissen AstraZeneca eerder deze week hadden bekritiseerd om het gebruik van "verouderde informatie". De farmaceut zou daarmee hebben willen onderstrepen dat het vaccin effectief is. AstraZeneca stelde eerder op basis van onderzoek onder tienduizenden vrijwilligers dat het vaccin in 79 procent van de gevallen effectief was.



De kritiek was de zoveelste tegenvaller voor de farmaceut, die zijn coronavaccin ontwikkelde in samenwerking met de University of Oxford. Eerder rezen al vragen over de effectiviteit van het vaccin en over eventuele bijwerkingen. Het vertrouwen in het zogenoemde Oxford-vaccin kreeg eerder deze maand een flinke klap toen meerdere Europese landen besloten het gebruik ervan op te schorten. Dat gebeurde na enkele meldingen van trombose (het ontstaan van bloedstolsels in de aderen) bij mensen die met het vaccin van AstraZeneca waren ingeënt.