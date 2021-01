Johnson: AstraZeneca-vaccin wél effectief bij ouderen

Ziekteverzuim in de zorg steeg flink in coronajaar 2020

Het verzuim in de zorg lag vorig jaar ruim 11 procent hoger dan in 2019, meldt kennisnetwerk Vernet op basis van onderzoek bij zo'n vierhonderd zorginstellingen. Gemeten over het hele jaar waren dagelijks gemiddeld 63.000 medewerkers in de zorgsector niet inzetbaar.



Gemeten over de hele zorgsector kwam het verzuimpercentage in 2020 uit op 6,83 procent, tegenover 6,14 procent in het jaar ervoor. Dat is het hoogste percentage sinds 2004. De cijfers zijn nog exclusief werknemers die in thuisquarantaine zaten of wachtten op de uitslag van een coronatest.



Ziekenhuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg en verzorging, verpleging en thuiszorg (VVT) zijn onderzocht. In totaal werken daar circa 930.000 mensen. In de gehele zorg- en welzijnssector werken op dit moment circa 1,3 miljoen mensen.