De uitbraak in Turkije is waarschijnlijk veel dodelijker dan de officiële cijfers suggereren en begon ook eerder dan gedacht, meldt The New York Times . Volgens de Turkse autoriteiten zijn er tot nu toe 2.140 coronapatiënten overleden. Maar alleen al in Istanboel was in de periode van maart tot april sprake van een oversterfte van 2.100. Dat is significant hoger dan gemiddeld in het hele land in dezelfde periode in 2019 en 2018.Niet al deze doden betreffen coronapatiënten. Ook in Nederland en veel andere landen lopen officiële cijfers over COVID-19-patiënten nog achter. Maar de data uit Turkije laten volgens de krant zien dat het aantal doden in Istanboel al flink boven het historische gemiddelde lag toen Turkije op 17 maart het eerste slachtoffer aankondigde. Dat lijkt erop te duiden dat het virus toen al een tijd in Turkije rondwaarde.