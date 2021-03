Italië verplicht vaccinatie voor zorgmedewerkers

Italië verplicht een coronavaccinatie voor veel medewerkers in de zorg. Als je het inenten weigert, krijg je een andere functie in de medische sector, het liefst zonder contact met patiënten. Als je dat niet accepteert, kan salaris worden ingehouden.



De regering in Rome wil met het besluit tegengas bieden aan de scepsis die een deel van het medisch personeel heeft over coronavaccinaties. De medewerkers in bijvoorbeeld ziekenhuizen en apotheken die zich niet laten vaccineren, krijgen taken toegewezen die geen risico op verspreiding opleveren.