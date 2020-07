Italië verlengt noodtoestand tot 15 oktober

Het Outbreak Management Team (OMT) komt woensdagochtend met een advies over het gebruik van mondkapjes, schrijven premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dinsdagavond in eenop Facebook.Het advies wordt om 16.00 uur in het Veiligheidsberaad besproken in aanwezigheid van minister Tamara van Ark (Medische Zorg), waarna een mondelinge toelichting volgt.