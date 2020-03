Dodental in Italië stijgt naar meer dan 10.000

Het dodental in Italië is met 889 gestegen naar 10.023. Het is voor het eerst dat er in een land meer dan 10.000 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het COVID-19-virus. Het aantal bevestigde besmettingen in Italië staat nu op 92.472 en dat betekent een stijging van 5.974 ten opzichte van gisteren.