Italië en Griekenland versoepelen lockdowns

Italianen hebben het langst van iedereen in Europa in lockdown gezeten. Maandag kregen zij na bijna twee maanden weer een deel van hun vrijheid terug. Ongeveer 4,5 miljoen mensen kunnen weer naar hun werk en families die in diezelfde regio wonen, mogen elkaar weer zien. Ook gaan parken open en is het toegestaan om in je eentje buiten te sporten.



De regering voerde de strenge coronamaatregelen op 12 maart in. Het dodental staat in Italië op 29.000. Inmiddels zijn alleen de Verenigde Staten harder door het virus getroffen.



In Griekenland zijn onder meer kapsalons, bloemenwinkels en boekhandels maandag weer opengegaan. Ook mogen mensen weer voor andere bezigheden dan boodschappen naar buiten. De politie controleert wel of iedereen het verplicht gestelde mondkapje draagt in het openbaar.



Griekenland is veel minder hard getroffen dan andere Europese landen met slechts 2.626 geregistreerde besmettingen en 144 doden.