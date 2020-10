Marktplaats: Puzzels, fitnessapparaten en breigerei in trek

Afgaande op gegevens van Marktplaats heeft de tweede gedeeltelijke lockdown Nederlanders aan het puzzelen, knutselen en fitnessen gezet. Gebruikers van het platform zochten in de laatste weken meer naar producten die met deze hobby's te maken hebben dan een jaar eerder.



Marktplaats vergeleek de zoekopdrachten op de site tussen eind augustus en eind oktober met die in dezelfde periode vorig jaar. Naar puzzels werd ruim 2,5 keer zo vaak gezocht als een jaar eerder: 177.000 zoekopdrachten, tegenover 68.000.



Ook knutselen en handwerk zijn in opmars, meldt Marktplaats. Het aantal zoekopdrachten naar breigerei steeg met ruim 50 procent. Verder constateert het platform een opvallende stijging in de populariteit van fitnessapparaten, zoals crosstrainers, hometrainers en dumbbells.



Marktplaats constateert verder dat thuisshoppers al vooruitlopen op de feestdagen. Naar kerstartikelen is al bijna 60 procent meer gezocht dan vorig jaar in deze periode.