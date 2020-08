'COVID-19 een van dodelijkste ziektes in VS'

Er zijn dermate veel Amerikanen overleden aan de gevolgen van het coronavirus, dat COVID-19 er tegenwoordig te boek staat als een van de dodelijkste ziektes. Onder meer alzheimer, diverse longziektes, ongelukken en "heel veel andere ziektes" worden minder dodelijk geacht, meldt voormalig directeur Thomas Frieden van het Centers for Disease Control and Prevention (CDC).



In de Verenigde Staten stierven tot dusver zeker 170.000 personen aan COVID-19. Volgens datzelfde CDC overstijgt dat aantal binnen enkele weken de 200.000. Daarmee zouden alleen hartziekten en kanker jaarlijks meer doden veroorzaken.