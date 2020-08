Nieuwe recordstijging India, stijgende lijn Duitsland zet voort

India maakt melding van ruim 67.000 nieuwe besmettingen. De laatste 20 dagen werden vrijwel constant 50.000 nieuwe besmettingen gemeld, waardoor het totaalaantal in razend tempo met één miljoen ziektegevallen is opgelopen naar zo'n 2.4 miljoen.



In het land kwamen tot dusver 46.000 mensen om het leven. Alleen de Mexico, de Verenigde Staten en Brazilië tellen meer doden, terwijl de laatste twee landen ook meer besmettingen hebben vastgesteld.



Ook in Duitsland steeg het aantal besmettingen de laatste weken ietwat sneller. De laatste weken werden telkens honderden tot zo'n duizend nieuwe besmettingen gemeld: vandaag is er sprake van 1.400 nieuwe ziektegevallen. Dat is het grootste aantal sinds 30 april.