INretail blij: geen mondkapjesboete winkeliers

Branchevereniging voor detailhandelaren INretail is blij dat winkeliers niet beboet kunnen worden als klanten geen mondkapje dragen. Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft dat in een Kamerbrief verduidelijkt.



De afgelopen dagen waren er onduidelijkheden of burgemeesters winkeliers die niet controleren of klanten een mondkapje dragen een boete konden opleggen of zelfs de winkel konden sluiten. Volgens Grapperhaus hoeven winkeliers niet te handhaven. Wel moeten ze een actief deurbeleid voeren en klanten aansporen een mondkapje te dragen.



INretail spoort winkeliers aan al bij binnenkomst door middel van een poster een oproep te doen om een mondkapje te dragen. Als klanten dat weigeren mogen winkeliers die klanten weren. Diverse winkelketens, waaronder verschillende supermarkten, gaven de afgelopen dagen al aan dit niet actief te gaan doen.