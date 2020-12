Ierland scherpt maatregelen aan en sluit onder meer niet-essentiële winkels

Ierland gaat zijn coronamaatregelen aanscherpen voor de periode van tenminste een maand. Dat heeft premier Michael Martin woensdag aangekondigd. Hij zei dat het aantal positieve tests in zijn land "bijzonder sterk" is toegenomen.



"We moeten terugkeren naar volledige beperkingen voor een periode van tenminste een maand", zei Martin in een televisietoespraak. Hij noemde de situatie "zeer ernstig".



De nieuwe maatregelen omvatten onder meer sluiting van niet-essentiële detailhandel en sportscholen. De maatregelen gaan donderdagavond in. Martin zei dat het nodig is na een stijging van 61 procent van de bevestigde gevallen in de loop van de afgelopen week. De minister-president zei verder dat mensen vanaf woensdag middernacht thuis moeten blijven, behalve om te reizen voor werk, onderwijs en andere essentiële doeleinden. Vanaf woensdagavond zijn geen sociale bijeenkomsten meer toegestaan, ook niet op Oudejaarsavond. Kleine bruiloften en begrafenissen kunnen nog wel doorgaan.



De vorige lockdownmaatregelen die voor Kerstmis werden ingevoerd waren niet langer toereikend, vanwege het stijgend aantal besmettingen met het virus in alle leeftijdsgroepen en een "sterke toename van het aantal ziekenhuisopnames", aldus Martin.