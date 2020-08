Kiki Bertens maakt uiterlijk maandag bekend of ze deelneemt aan de US Open. De nummer zeven van de wereld twijfelt vanwege de coronacrisis nog of ze afreist naar New York, zo laat haar coach Elise Tamaëla dinsdag weten aanOp het tenniscomplex in New York, waar de US Open op 31 augustus begint, gelden strenge restricties. Zo is er geen publiek welkom en moeten spelers uit andere werelddelen na aankomst twee weken in quarantaine. Titelverdediger bij de mannen, Rafael Nadal , liet eerder vanavond weten dat hij het toernooi laat schieten.