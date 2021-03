Biden boos op staten die mondkapjesplicht afschaffen

Het besluit van de Amerikaanse staten Texas en Mississippi om de mondkapjesplicht te laten vallen kan rekenen op harde kritiek van president Joe Biden. "Het laatste dat we nodig hebben is primitief denken", zei hij in het Witte Huis tegen journalisten. Mondkapjes doen er nog steeds toe, is zijn boodschap aan de zuidelijke staten.



Amerikaanse staten kunnen een groot deel van hun gezondheidsbeleid zelf bepalen. Meerdere staten versoepelen hun lockdownmaatregelen, maar Texas gaat het verst. Die staat, met 29 miljoen inwoners, beëindigt alle coronamaatregelen waaronder de mondkapjesplicht, liet gouverneur Greg Abbott dinsdag weten. Hij erkende dat het virus niet is verslagen, maar wees op de miljoenen Texanen die al zijn gevaccineerd, de voorraad beschermingsmiddelen en de vele testmogelijkheden.