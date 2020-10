Strengere coronaregels voor nog eens 1,4 miljoen Engelsen

Engeland breidt de gebieden met strengere coronaregels uit waardoor nog eens meer dan een miljoen mensen ermee te maken krijgen. Het gaat om ongeveer 1,4 miljoen mensen in het graafschap South-Yorkshire die zich vanaf zaterdag aan verscherpte maatregelen moeten houden.



De Britse regering liet woensdag weten dat met de lokale overheden daar overeenstemming is bereikt over onder meer sluiting van de pubs voor zeker vier weekeindes en dat inwoners buiten hun gezin niemand anders mogen ontmoeten.



Eerder werden de regels al ingevoerd in Liverpool en Lancashire. Dinsdag bereikte de Britse regering na moeizame gesprekken ook overeenstemming met de stadsregio Manchester. De regering van premier Boris Johnson probeert een nieuwe landelijke lockdown te voorkomen door strengere maatregelen te nemen in zwaar getroffen gebieden.



Engeland voerde onlangs een nieuw systeem in met strengere maatregelen die verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan. Er zijn drie alarmniveaus in het leven geroepen (midden, hoog en zeer hoog).