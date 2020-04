Schotse hoofd van medische dienst neemt ontslag na niet opvolgen eigen regelgeving

Het hoofd van de Schotse medische dienst, Catherine Calderwood, heeft zondagavond ontslag genomen. Eerder op de dag werd ze door de Schotse politie gewaarschuwd nadat ze haar eigen maatregelen voor sociale onthouding niet in acht had genomen.



Calderwood had meermaals gereisd tussen haar twee huizen in Schotland, terwijl de bevolking zoveel mogelijk thuis moet blijven en geen onnodige reizen moet maken. In gesprek met de Sun biedt Calderwood haar excuses aan. "Wat ik deed, was fout."



Schotland telt 3.345 vastgestelde besmettingen. In het land stierven 218 personen aan de gevolgen van het coronavirus.