Hongkong sluit scholen na toename nieuwe besmettingen

VS blijft recordstijgingen melden

In de Verenigde Staten zijn in het afgelopen etmaal nog eens 65.000 positieve coronatests aan het licht gekomen, blijkt uit een telling van de Johns Hopkins University. Het gaat om de grootste stijging die wereldwijd is waargenomen binnen één etmaal in één land.



De Verenigde Staten hadden dat record al in handen en braken het de laatste week meerdere malen. Het land telt inmiddels meer dan 3,2 miljoen besmettingen. Ook het dodental in het land loopt sneller op dan in voorgaande weken, de laatste drie dagen gaat het om gemiddeld negenhonderd meldingen per dag, waarmee het totaal steeg naar 133.000.