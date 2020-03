Dagoverzicht coronanieuws: dinsdag 31 maart



Nederland

Het aantal mensen in Nederland dat is overleden aan de gevolgen van het coronavirus is met 175 gestegen naar 1.039. Daarnaast zijn 722 nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen, meldde het RIVM in de dagelijkse update.

Het kabinet maakte bekend dat de huidige noodmaatregelen zijn verlengd tot en met 28 april.

Minister Hoekstra (Financiën) erkent dat Nederland "te weinig empathisch" heeft gereageerd op het verzoek van Italië en Spanje om financiële steun van de EU.

Een 101-jarige vrouw die met het coronavirus was besmet, is hersteld en werd vandaag ontslagen uit het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel.



Internationaal

Een van de vier opvarenden die vorige week op het cruiseschip MS Zaandam zijn overleden, was een Nederlander. Het cruiseschip zou eigenlijk aanmeren in Chili, maar werd vanwege de besmette personen aan boord geweigerd.

Zo'n 470.000 ondernemingen in Duitsland hebben zich vanwege het coronavirus bij de overheid gemeld voor werktijdverkorting. Met werktijdverkorting kunnen werkgevers werknemers minder laten werken zonder ze te ontslaan.

Facebook heeft een video van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro verwijderd vanwege de verspreiding van onjuiste informatie over het coronavirus. Bolsonaro doet het virus in de video af als "een griepje".