De Jonge: "We zien in de laatste dagen dat de cijfers in Rotterdam lager liggen dan in Amsterdam, maar dat mag je geen trend noemen. De verschillende maatregelen per stad of regio maken het mogelijk preciezer op te treden tegen het virus. Sommige maatregelen kun je simpelweg niet landelijk nemen. Het lokaal gezag moet passende maatregelen nemen. In iedere regio zijn voorbeelden waar we van kunnen leren, zo bouwen we verder aan de regionale gereedschapskist."