Het belangrijkste coronanieuws van de dag:

- Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt zondag. Niet al deze coronapatiënten zijn ook in het afgelopen etmaal geregistreerd. Door een storing in de computersystemen van de GGD's waren de gerapporteerde cijfers van zaterdag incompleet. De ontbrekende data zijn verwerkt in de cijfers van zondag. Gemiddeld werden dit weekend 9.440 positieve tests per dag gemeld.- Het afgelopen etmaal zijn erin het ziekenhuis opgenomen en 28 op de intensive care, laat het LCPS weten. In totaal liggen er nu 2.147 Nederlandse coronapatiënten in de ziekenhuizen, 32 meer dan een dag eerder. Daarvan liggen er 1.657 buiten de intensive care, 43 meer dan een dag eerder. Op de ic's liggen er 490 coronapatiënten (waarvan twee in Duitsland), 11 minder dan de dag daarvoor.- De politie heeft zondagnacht een eind gemaakt aan een groot illegaal feest in Hilversum. Meer dan driehonderd mensen waren afgekomen op het illegale dancefeest.- Het aantal vastgestelde besmettingen inis zondag met een recordaantal gestegen:. Zaterdag werden nog 45.422 positieve tests gemeld.- Instijgen de besmettingscijfers ook. Hierdoor heeft premier Giuseppe Conte de landelijke. Bioscopen, theaters, sportscholen en zwembaden moeten allemaal sluiten volgens de nieuwe regels, die maandag van kracht worden. Verder moeten restaurants en cafés om 18.00 uur stoppen met serveren, zei het kantoor van de premier.- In verschillende landen zijnafgekondigd, omdat op veel plaatsen de besmettingscijfers snel oplopen. Zo wil de Spaanse regering bijvoorbeeld een avondklok tot volgend jaar mei. Hier een overzicht.- Het, de Duitse evenknie van het RIVM, is in de nacht van zaterdag op zondag bestookt met brandbommen, meldt de Berlijnse politie. Een onbekend aantal mensen zouden flessen met brandbaar materiaal tegen de gevel van het RKI hebben gegooid. Een medewerker heeft de vlammen kunnen doven. Er vielen geen gewonden en de schade aan het gebouw heeft zich beperkt tot een gesneuvelde ruit, laat de politie weten.