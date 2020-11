Bijna de helft van Slowaakse bevolking getest op corona

In Slowakije zijn zaterdag ruim 2,5 miljoen mensen getest op het coronavirus; dat is bijna de helft van de hele bevolking. De regering wil de hele bevolking in twee dagen testen op het virus, met uitzondering van kinderen tot tien jaar oud. Volgend weekend volgt de rest van de bevolking. Mensen worden gratis en op vrijwillige basis getest, maar als ze niet meewerken, moeten ze in quarantaine gaan en mogen ze niet naar hun werk.



Omdat er gebruik wordt gemaakt van sneltesten, is al bekend dat zo'n 1 procent van de geteste burgers (25.850) geïnfecteerd zijn met het virus. De gigantische operatie wordt op de voet gevolgd door andere landen die op zoek zijn naar een weg uit de coronacrisis.



In Slowakije neemt het aantal besmettingen de afgelopen weken hard toe en groeien de zorgen dat het buurland Tsjechië achterna zal gaan, dat een van grootste aantallen besmettingen heeft in verhouding tot het aantal inwoners. Premier Igor Matovic heeft zijn excuses aangeboden voor de druk die hij op burgers uitoefent, maar zegt dat "vrijheid samen moet gaan met verantwoordelijkheid tegenover de meest kwetsbare mensen." Critici vragen zich af of de eenmalige actie zin heeft en wijzen erop dat de sneltests onbetrouwbaarder zijn dan de standaard PCR-tests.