Dodental New York loopt op naar bijna 3.000

Het dodental in de Amerikaanse staat New York is opgelopen tot 2.935, een toename van 562. Dat meldt de gouverneur van New York, Andrew Cuomo. Het aantal bevestigde besmettingen liep op met meer dan 10.000, van 92.381 naar 102.863.

New York is het epicentrum van de coronauitbraak in de Verenigde Staten. Een groot deel van de doden in de VS, op dit moment het zwaarst getroffen land wereldwijd, komt uit die staat.