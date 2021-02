Halsema: Geef jongeren voorrang bij sneltesten

De gevolgen van de coronamaatregelen zijn niet langer verantwoord voor jongeren. Daarom moeten zij met voorrang een sneltest kunnen ondergaan. Met negatieve testuitslagen kunnen scholen, buurthuizen, studiezalen en sportclubs voor deze groep worden heropend.



Dat stellen de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema en zes andere prominenten in een opiniestuk in de Volkskrant. Volgens de zeven trekken jongeren aan het kortste eind bij het bestrijden van de coronapandemie. "De levensstijl die bij jong zijn hoort - uitgaan, nieuwe en vreemde mensen ontmoeten, dicht op elkaar zitten, bij elkaar slapen - staat namelijk boven aan de lijst van verboden coronagedrag. Wij vinden dat niet langer verantwoord. De mentale en sociale impact van de lockdown is voor jongeren hevig en tast ook het welzijn van onze samenleving aan."



Ze schrijven dat het leed door de lockdown zich niet meer beperkt tot de kwetsbaarste jongeren. De initiatiefnemers van het opiniestuk wijzen op scholieren die misschien blijven zitten, studenten die hun studie in isolement volgen en starters voor wie werkloosheid dreigt. Ze vinden dat als er nieuwe vrijheden mogelijk zijn, jongeren vooraan moeten staan.



Het opiniestuk is ook ondertekend door ziekenhuisdirecteur Maurice van den Bosch (OLVG), voorzitter Jet Bussemaker van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, hoogleraar polarisatie en veerkracht Hans Boutellier, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad Mariëtte Hamer, pedagoog Micha de Winter en Maurice Knijnenburg, voorzitter van de Nationale Jeugdraad.