Als het aan de Italiaanse premier Giuseppe Conte ligt, blijft de vriendschap tussen Italië en het Nederlandse volk intact. Dat zegt Conte in een interview met De Telegraaf.Italiaanse politici schreven gisteren in een open brief in de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung hoe onsolidair Nederland is in de coronacrisis omdat we ons verzetten tegen het geven van noodsteun. Ze vonden dat Nederland een gebrek aan "ethiek en solidariteit" toonde."Veel Italianen begrijpen het verzet van de kant van de Nederlandse autoriteiten niet tegen een sterke, onmiddellijke, rigoureuze en effectieve, op Europees niveau gecoördineerde reactie om deze crisis het hoofd te bieden", zegt Conte. Maar volgens Conte is er geen woede richting het Nederlandse volk of Nederland als land.De Nederlandse minister van Financiën Wopke Hoekstra gaf naar aanleiding van de kritiek van Italië gisteren toe dat hij schuldbewust is. "We waren te weinig empathisch", zei Hoekstra.