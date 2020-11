Ruim 15.000 nieuwe coronabesmettingen in Duitsland

In Duitsland zijn de afgelopen 24 uur 15.352 mensen positief getest op het coronavirus, blijkt uit cijfers van het Robert Koch Instituut. Dat zijn er bijna 3,000 meer dan de 11.409 van vorige week dinsdag



Het dagelijkse aantal is ook meer dan de ruim 12.000 van maandag, maar minder dan de ruim 19.000 van zondag.



In totaal zijn nu 560.379 mensen in Duitsland bevestigd besmet met COVID-19. Het dodental is met 131 gestegen naar 10.661.