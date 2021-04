Tienduizend 'dwarsdenkers' demonstreren tegen Duits coronabeleid

Meer dan 10.000 personen - de meesten zonder mondkapje en te dicht op elkaar - hebben zaterdag volgens de politie in Stuttgart gedemonstreerd tegen het coronabeleid van de Duitse overheid. Ze reageerden op een oproep van de de nationale beweging van 'dwarsdenkers'.



De betoging verliep zonder veel problemen. Honderden agenten waren op de been, maar ze grepen niet in bij een overvloed aan overtredingen van de corona-regels die van kracht zijn. Dat leidde tot de nodige kritiek. Uwe Lahl, directeur van het ministerie van Volksgezondheid in Baden-Württemberg, zei het niet te snappen dat "de stad zich met open ogen in deze situatie heeft laten manoeuvreren".