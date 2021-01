Grootschalig testprogramma in Rotterdamse wijk Charlois van start

Tienduizenden inwoners van de Rotterdamse wijk Charlois kunnen zich de komende tijd laten testen op het coronavirus, ook als ze geen klachten hebben. Dat moet duidelijk maken hoe wijdverbreid het virus is in de wijk. Het testprogramma begint dinsdag en duurt tot en met 5 maart. Het is de tweede grootschalige test in Nederland, na die in Lansingerland. Binnenkort volgen massale tests in Dronten en Bunschoten.



Verspreid over Charlois zijn elf testlocaties. Een daarvan is de extra grote teststraat in Ahoy. Bewoners kunnen ook naar onder meer metrostation Maashaven en de uitgang van de Maastunnel.



GGD Rotterdam-Rijnmond en ziekenhuis Erasmus MC hadden een tijd geleden al besloten om in Charlois te testen. Op basis van de hoeveelheid virusdeeltjes in het riool denken onderzoekers dat veel inwoners besmet zijn, maar ze laten zich naar verhouding weinig testen. Het begin van de tests in Charlois werd echter uitgesteld vanwege een uitbraak in Lansingerland. Daar bleken tientallen inwoners de nieuwe en erg besmettelijke Britse variant van het coronavirus onder de leden te hebben.