Groot feest bij Medemblik mogelijk in de kiem gesmoord

Om een groot feest in de buitenlucht te voorkomen is voor het recreatieterrein Egboetswater in Medemblik een tijdelijk gebiedsverbod afgekondigd, meldt de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.



De gemeente Medemblik en de politie hebben aanwijzingen dat er in de nacht van 7 op 8 november een groot feest gepland was. Daarvoor zouden zich ongeveer 250 mensen hebben aangemeld. De vrees bestaat dat zo'n feest zorgt voor een verdere verspreiding van het coronavirus.



Het recreatieterrein ligt ten noorden van Hauwert, nabij Oostwoud in de gemeente Medemblik.