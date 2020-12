Opnieuw recordaantal nieuwe coronadoden in VS

In de Verenigde Staten zijn afgelopen etmaal nog eens meer dan 3.000 personen overleden die besmet waren met het coronavirus, meldt persbureau Reuters op basis van een eigen telling. Het is voor het eerst dat er in een land meer dan 3.000 coronadoden in 24 uur vallen. Een week geleden noteerden de VS ook al een recordaantal doden.



Ook raakt Amerikaanse zorginfrastructuur onderhand overbelast. In sommige districten zijn geen ic-bedden meer beschikbaar. Het aantal COVID-patiënten dat in de ziekenhuizen ligt, nam woensdag toe naar 105.805, een toename van 18 procent ten opzichte van twee weken eerder.



Verkozen president Joe Biden en het hoofd van het Amerikaanse centrum voor ziektepreventie (CDC), Robert Redfield, waarschuwden vorige week al dat er tot en met februari mogelijk nog eens 200.000 personen in de VS komen te overlijden als mensen zich niet beter aan de voorschriften en de maatregelen gaan houden.



De Verenigde Staten zijn van alle landen in de wereld het hardst getroffen door de coronapandemie. In totaal overleden er al bijna 290.000 besmette personen en bij zo'n 15,4 miljoen personen is een besmetting vastgesteld.