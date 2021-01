'Slechts zesduizend atleten bij openingsceremonie Olympische Spelen in Tokio'

Het internationaal olympisch comité (IOC) verwacht bij de opening van de Spelen in Tokio zo'n zesduizend atleten. Aanvankelijk werden elfduizend sporters verwacht, schrijft de Japanse krant Yomiuri maandag op basis van ingewijden. Vanwege het coronavirus hebben de Japanse organisatoren moeten afschalen.



Atleten mogen onder het nieuwe plan pas vijf dagen voordat ze aan de beurt zijn arriveren in het olympisch dorp, waar plek is voor zo'n achttienduizend mensen. Twee dagen nadat ze klaar zijn, moeten ze weer vertrekken.



De organisatie verwacht atleten uit ruim tweehonderd landen. Vanwege het coronavirus werden de Spelen, die aanvankelijk al in 2020 hadden moeten plaatsvinden, met een jaar uitgesteld. Recentelijk werden opnieuw corona-uitbraken vastgesteld in Japan en in een groot deel van de deelnemende landen. Gevreesd wordt dat ook die de Spelen dit jaar in gevaar kunnen brengen.



Het IOC heeft eerder uitgesloten dat de Spelen voor een tweede keer worden uitgesteld. Het annuleren van het grootste sportevenement van het jaar zou grote financiële consequenties hebben.