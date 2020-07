Griekenland verplicht mondkapjes in alle openbare ruimtes

Griekenland gaat het dragen van mondkapjes verplicht stellen in alle openbare ruimtes. Ook overal waar buiten niet genoeg afstand kan worden gehouden worden mondkapjes verplicht. Dat heeft de Griekse minister van Civiele Bescherming bekendgemaakt.



Ook mogen Grieken tot zeker halverwege augustus niet bij ouderen in verzorgingstehuizen en ziekenhuizen op bezoek. Op bruiloften en begrafenissen zijn maximaal honderd mensen toegestaan. Daarnaast moet in horecagelegenheden iedereen kunnen zitten.



Mondkapjes waren in Griekenland al verplicht in het openbare vervoer, supermarkten en meerdere andere openbare ruimtes.