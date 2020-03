Als de Olympische Spelen in de zomer van 2020 doorgaan in Tokio, dan doen Canadese sporters niet mee. Dat maakte het Canadese Olympische en Paralympische Comité zondag bekend. Beide organisaties doen een beroep op het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en op de Wereldgezondheidsorganisatie om de Spelen met een jaar uit te stellen vanwege de uitbraak van het coronavirus. "We zitten midden in een globale gezondheidscrisis die veel belangrijker is dan sport", aldus de Canadezen.Het Australische Olympische Comité (AOC) wilde nog niet zover gaan dat ze de Spelen zullen boycotten als die deze zomer zullen plaatsvinden, maar heeft de Australische sporters wel geadviseerd om zich voor te bereiden op eventuele Olympische Spelen in Tokio in de zomer van 2021. "Wij geloven dat de atleten nu hun eigen gezondheid voorop moeten zetten en die van hun omgeving, en de mogelijkheid moeten krijgen om bij hun families te zijn", aldus het AOC.