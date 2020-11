Grapperhaus: 'Op deze manier gaan we het niet halen'

Het aantal dagelijkse positieve tests en ziekenhuisopnames gaat niet genoeg omlaag, zei minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) na afloop van het Veiligheidsberaad. Het kabinet zou zich zorgen maken over het feit dat de cijfers hetzelfde blijven. Volgens de criteria die door het Outbreak Management Team (OMT) zijn gegeven, gaan we het volgens de minister op deze manier niet redden om er over twee weken beter voor te staan.



Volgens de minister moet de handhaving van de coronamaatregelen worden aangescherpt. Zo moet er harder bij mensen op worden aangedrongen om thuis te blijven en ook thuis te werken.



Ook zijn winkels en binnensteden volgens Grapperhaus te druk. "Dit gaat niet goed. Als ik om me heen kijk zie ik drukke winkelstraten. Ik zie mensen die zich niet aan de regels houden. Menselijkerwijs alle begrip voor, maar we moeten die drang deze weken inhouden. We moeten zorgen dat we er komen", aldus Grapperhaus. "We willen allemaal over paar weken kunnen vaststellen: we zijn onder een bepaald niveau gegleden".