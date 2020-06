OV-NL: 'Tevreden over eerste dag met mondkapjes'

Openbaar Vervoer Nederland is tevreden over hoe de eerste dag waarop het mondkapje verplicht was in het openbaar vervoer is verlopen. "Het is altijd even afwachten hoe alles verloopt. We kijken tevreden terug op deze dag. Een aantal reizigers was het mondkapje nog vergeten. Deze reizigers zijn keurig uitgestapt om deze alsnog aan te schaffen. We hopen dat deze lijn zich voortzet", zegt Pedro Peters, voorzitter van OV-NL.