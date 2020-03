Rutte: 'Dit is eigenlijk een intelligente lockdown'

"Het is geen volledige lockdown", benadrukt Rutte. "Blijf thuis, maar als je even een frisse neus wilt halen of naar de supermarkt moet, ga dan alleen."



"Bij een totale lockdown zeg je ook tegen verstandige mensen dat ze binnen moeten blijven. Dit is eigenlijk een intelligente lockdown voor mensen die ziek zijn", aldus Rutte.



De premier gaat er vanuit dat er een landelijk beleid komt, Grapperhaus gaat vanavond in gesprek met de veiligheidsregio's om geen verschillende maatregelen te krijgen.