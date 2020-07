Gouverneur Oklahoma besmet met coronavirus

Anthony Fauci, de belangrijkste Amerikaanse viroloog en adviseur van president Donald Trump, zegt woensdag in een interview met The Atlantic verbaasd te zijn over "bizarre pogingen" van de Amerikaanse regering om hem zwart te maken.Meerdere Amerikaanse media berichtten maandag al over een intern document van het Witte Huis dat was gelekt. In dit document zouden allerlei foutieve opmerkingen van Fauci staan, onder meer over de effecten van mondmaskers en de ernst van het coronavirus.Het document zou bewust zijn gelekt om de reputatie van Fauci te schaden. Na de lek publiceerde USA Today een opiniestuk van handelsadviseur Peter Navarro, die de viroloog ervan beschuldigt "ongelijk te hebben gehad over alles waar we contact over hadden". Het Witte Huis zei echter niet achter Navarro's uitspraak te staan. Leesmeer.