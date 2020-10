Een deel van de GGD's hebben geen tijd huisartsen te informeren over de positieve tests van hun patiënten, blijkt uit een brief in handen van NRC van André Rouvoet, voorzitter van koepelorganisatie GGD GHOR. Met name toestemming vragen aan de positief geteste mensen voor het doorgeven van de informatie aan de huisarts, zou te veel tijd kosten. Meerdere huisartsen laten weten aan NRC dat ze woedend zijn over de situatie, omdat herstelkansen groter zijn wanneer je bij een ernstig zieke coronapatiënt gelik begint met zuurstof toedienen en het geven van de onstekingsremmer dexamethason.