GGD Zuid-Holland Zuid start paar dagen eerder met vaccineren

De GGD Zuid-Holland Zuid (GGDZHZ) start een paar dagen eerder met het vaccineren van zorgpersoneel. Volgens de GGDZHZ verloopt de voorbereiding zo voorspoedig dat besloten is om op 15 januari in plaats van 18 januari te beginnen.



De GGDZHZ is een van de 25 priklocaties waar zorgmedewerkers kunnen worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Het vaccin wordt volgens de GGD twee keer toegediend met een tussenpauze van 21 dagen. De eerste cyclus eindigt, door de eerdere start, op 26 februari. Op die datum hebben alle zorgmedewerkers in de regio ZHZ twee vaccinaties gekregen.