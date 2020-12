GGD opent nieuwe XL-coronatestlocatie in Maastricht

Keurmerk voor niet-medische mondkapjes is klaar

Wie in een winkel een niet-medisch mondkapje koopt, kan vanaf begin volgend jaar zien of het mond-neusmasker aan alle eisen voldoet. Fabrikanten kunnen hun mondkapjes laten testen en een keurmerk krijgen. Dat certificaat, dat de afgelopen maanden is opgesteld, is nu klaar voor gebruik.



Om een keurmerk te krijgen, moet een mondkapje onder meer de neus, mond en kin bedekken, "ongeacht of de huid droog of nat is, en ook wanneer de drager zijn hoofd beweegt, lacht of praat". Verder mogen er geen plooien ontstaan waardoor de uitgeademde lucht naar buiten kan; die lucht moet door het mondkapje zelf gaan.