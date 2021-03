GGD gaat voor 'mega-prikoperatie' van 1,5 miljoen vaccinaties per week

Italië verscherpt coronabeperkingen

In verschillende Italiaanse regio's zijn de coronabeperkingen verscherpt vanwege het stijgende aantal besmettingen. Vanaf maandag gaan veel scholen weer dicht en mogen restaurants in de getroffen gebieden geen gasten meer ontvangen.



De Zuid-Italiaanse vakantieregio Campanië, die Napels en de kust van Amalfi omvat, is de derde regio in het land van 60 miljoen inwoners die door het ministerie van Volksgezondheid als rode zone is aangemerkt. Eerder zijn Basilicata in het zuiden en de kleine Adriatische regio Molise als dusdanig bestempeld. In deze gebieden zijn alle scholen gesloten en moeten mensen zoveel mogelijk thuisblijven.



In heel Italië geldt nog steeds een avondklok vanaf 22.00 uur en regionale grenzen mogen alleen in uitzonderlijke gevallen worden gepasseerd.